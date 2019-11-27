İSKİ'den su fiyatlarıyla ilgili açıklama

İBB'den yapılan açıklamada, planlanan su fiyatı düzenlemesiyle ilgili İstanbul'da dağıtılan afiş ve broşürler ile bazı medya organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapma gereğinin doğduğu aktarıldı.

İstanbul'un nüfus bakımından Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük olduğuna ve hızla gelişmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin suyu kesintisiz olarak şehrin her noktasına ulaştırdığı ve kullanılan tüm suları toplayarak arıttığı anlatıldı.

Düzce'den Kırklareli'ne kadar geniş bir coğrafyadan İstanbul'a su temin eden İSKİ'nin maliyetlerinde (enerji-dövizle alınan kimyasallar vb.) artış olduğu bildirilen açıklamada, "Buna karşın su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır. 1 Ocak'da yüzde 13,5 ve 21 Mayıs'ta yüzde 46'ya varan bir indirim yapılmıştır. İstanbul'da şu an 1 metreküp su fiyatı, konut 1 tarifesinde 4.00 liradır ve bu rakam 2015 yılı Kasım ayı fiyatıyla aynı durumdadır. Aynı tarihte dolar kuru 2,80 lirayken, bugün dolar kuru 5,76 liradır (artış oranı yüzde 34,5). Enerji birim fiyatı ise 2015 yılı Kasım ayında 0,32 lirayken, bugün bu rakam 0,55 liradır. (artış oranı yüzde 71,9)" denildi.

Açıklamada, İstanbul'da tüm içme suyu ve çevre koruma işletme faaliyetleri devam ederken, şehrin geleceği için su ve çevre koruma yatırımlarının sürdüğüne işaret edilerek, bu yatırımların yüzde 75'inin de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında başlatılan yatırımlar olduğu belirtildi.

2020 yılı İSKİ bütçesi için denk bütçe yani gider-gelir eşitliğinin öngörüldüğü ve yeni su birim fiyatlarının bu doğrultuda belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı, konut 1 tarifesi için 4,80 lira olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda uygulaması iptal edilen, konut 3 tarifesinin de yeniden yürürlüğe girmesi İSKİ tarafından öngörülmektedir. Böylece 1 ayda 21 metreküpten (ton) fazla su tüketenlerin su birim fiyatları farklı olacaktır. Bu sayede çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak ve bilinçli su tüketimi (su tasarrufu) teşvik edilmiş olacaktır. Dünyanın en başarılı su idarelerinden birisi ve hiçbir kar amacı olmayan bir kamu kurumu olan İSKİ, 2020 yılı su birim fiyatları görüleceği üzere geçtiğimiz yılın su birim fiyatlarını dahi geçmemektedir. İstanbul'da kapılara broşür dağıtarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak İstanbullar tedirgin edilmektedir."