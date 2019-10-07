İşler açıldı, tasarıma hücum!

Mordağ, piyasada işlerin açıldığını, bunu da kendi işine olan talebin tekrar yükselmesiyle anladığını söylüyor. Endüstriyel tasarımın estetik, işlevsellik ve tasarrufu birleştirdiğini söyleyen Mordağ, özellikle KOBİ’lerin böylece rakiplerini geride bırakabildiğini dile getiriyor.

Rekabet üstünlüğü

Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği eğitiminin ardından Avustralya’da endüstriyel tasarım yüksek lisansı yapan Mordağ 2007’de kurduğu Mordag Design Studio ile 20’yi aşkın ülkede 100’ü aşkın ürün hazırlamış. İyi tasarımın mutlaka mühendislik ve pazarlama ile birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Mordağ, “Tasarımda ürüne ait parça sayısını azaltmak ve teknik detayları basitleştirmek işleri hızlandırıyor ve ucuzlatıyor. Tasarımı pazarlama stratejisinde doğru kullanan firmalar rekabet üstünlüğü sağlıyor” yorumunu yapıyor.

Firmaların son 10 yılda endüstriyel tasarımın gücünü keşfettiğini anlatan Mordağ Türkiye’nin tasarım ve fikir üretmede iyi bir noktada olduğunu belirterek şunları dile getiriyor: “Fikirlerimiz ve hayal gücümüzle dünyada ilk 10’a oynayabilecek potansiyele sahibiz.

Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Hal böyle olunca KOBİ’lerin yaptıkları her iş, gittikleri her yol daha da önem kazanıyor. Tasarımın gücünü keşfeden KOBİ’ler rakiplerini solluyor. Bu da Türkiye ekonomisinin büyümesine katma değer kazandırıyor.”