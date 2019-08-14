İşletmelere ‘Red’li kontrol

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red Kontrol sistemi sayesinde tek bir uygulama üzerinden tüm üretim sisteminin uçtan uca takip edilebildiğini belirterek, “Vodafone Business ile her büyüklükteki işletmeyi iş ortağımız olarak görüyor, onlar için heyecan verici yeni olasılıkları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Red Kontrol çözümümüz de bu bakış açısı ile ortaya çıktı. Tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik zorluklar, işletmeler için tasarruf, kontrol ve denetimi artık zaruri birer ihtiyaç haline getirdi. Özellikle üretim yapan işletmeler, rekabet edebilmek için maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak zorundalar” dedi.