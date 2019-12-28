İsmail Demir: Bursa'nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesi yerinde tercih

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen "Savunma Sanayii Bursa Buluşması" programına katılan Demir, kentteki savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, otomotiv sektöründe güçlü bir altyapısı bulunan Bursa'nın savunma ve havacılık sanayisine daha fazla katma değer oluşturacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Bursa'da otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma bulunduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bursa'nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesi, yerinde bir tercih. Bursa, farklı sektörlerdeki sanayi alt yapısıyla bunu hak eden bir şehir. Sanayicilerimizin gereken çalışmaları yaparak, büyük katma değerler oluşturacağına inancımız tam. Bursa, alandaki gücüyle savunma sanayisinde de küresel oyuncular çıkarabilir. Bursa, potansiyeliyle öteden beri dikkatimizin üzerinde olduğu şehirlerden biri. Burada Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi'nin kurulmasıyla faaliyetler başladı ve hızlı şekilde ilerliyor. Bugünkü ziyaretimiz de savunma ve havacılık sanayisinin daha hızlı ilerlemesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor."

Demir, hem Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde hem de ana yüklenici olarak savunma sanayisine iş yapan şirketlerin, Bursa'daki firmalarla çalışması ve kentten ana oyuncular çıkarma konusunda bir yol açması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu adımlarla Bursa'nın, sanayi ve teknoloji ekosisteminde lig atlayacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Hatta bizim için daha önemlisi, Bursa global bir oyuncu olacak. Artık Bursa ve diğer illerimiz için Türkiye çapında bir oyuncu olmak yeterli değil. Belirli alanlarda en iyi olmak, teknoloji geliştirmek durumundayız. Elinde güçlü bir kültür, eğitim ve üniversite altyapısı bulunan Bursa, bunu sanayi ile birleştirip bilim ve teknoloji üretimi noktasında şimdiye kadar önemli adımlar atmış bir kent. Bunu bir adım daha öteye taşıyıp yeni teknoloji çağına doğru ilerlemesini bekliyoruz. Bunu da layıkıyla yapacağına inanıyoruz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Refik Özen de Bursa'nın insan kaynağı ve bilgi anlamında savunma sanayisinde daha fazla pay almayı hak eden şehirlerden biri olduğunun altını çizdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın BTSO liderliğinde başlatılan kümelenme projeleri ile otomotiv, makine ve tekstil gibi klasik sektörlerdeki kabiliyetlerini yeni nesil alanlara taşıdığını belirterek, kentin savunma sanayisine katkı sağlayacak tüm milli projelerin aktif oyuncusu olma konusunda iddialı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından iş dünyasının sorularını cevaplayan Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) dahil olan firmalara sertifikalarını takdim etti.

Demir, daha sonra Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarda incelemede bulundu.