İSO’dan teşviklere ‘yakın markaj’

İlk sayısı İSO’nun yayınlamakta olduğu Sanayi Dergisi’nin eylül sayısı ile dağıtılacak olan Yatırım Teşvik Bülteni ile Ar-Ge içeriği yüksek, katma değer yaratan yerli-yabancı yatırımların özendirilerek üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkı sunulacak. Bültende, yatırım teşvik belgeleri detaylı analiz edilerek imalat sektörü başta olmak üzere, finans, inşaat, hizmet ve kamu sektörünün bilgisine ve istifadesine sunulacak. Bültende alınan teşvik belgelerinin adedi, tutarı, sektörel dağılımı, sağlayacağı istihdam, iller bazında verilen teşvikler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak incelenecek.



‘Yarar sağlar’



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yatırım Teşvik Bültenimiz, yatırımcı firmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, finans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.