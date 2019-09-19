İsrail siyaseti kilitlendi

İsrail’de Nisan ayında yapılan seçim sonrasında hükümet kurulamadığı için yenilenen seçimin resmi olmayan sonuçları, ülke siyasetinde yeni bir kilitlenmeye işaret ediyor. İsrail’in en uzun dönem başbakanlık yapan siyasetçisi Binyamin Netanyahu, bu yüzden köşeye sıkışmış durumda.



Katılımın yüzde 69.4 olduğu seçimde resmi olmayan sonuçlar, Başbakan Netanyahu’nun partisi Likud ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz önderliğindeki Mavi ve Beyaz İttifakı’nın birbirlerine çok yakın oranlarda oy aldığını gösteriyor. 120 sandalyeli Knesset’te iki partinin de 30 civarında sandalyeyle temsil edilmesi bekleniyor. Sonuçlara göre hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir parti tek başına ulaşamıyor. Bu durumda koalisyonlar öne çıkarken, Netanyahu’nun koalisyonla bile gerekli 61 sandalyelik sayıya ulaşması oldukça zor görünüyor.



‘Ulusal birlik hükümeti’



Son sonuçlara göre Likud önderliğindeki sağ blok 55 milletvekili çıkarıyor. Gantz’ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 sandalyeye sahip. Bu durumda oyunu artırarak 10 milletvekili çıkardığı görülen eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz Partisi, yine kilit öneme sahip hale geldi. Parti, Nisan ayındaki seçimde 5 sandalye kazanmıştı. Lieberman, Netanyahu’nun bir koalisyon kurabilmesi için anahtarı elinde tutuyor.

Lieberman, nisan seçimleri sonrası koalisyona girmeyi reddetmiş ve bu tutumuyla seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştu. Lieberman, sağ görüşlü bir parti lideri olmasına rağmen nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddetmişti. Liberman açıkça seküler kesimin söylemini yüksek sesle dile getirmiş ve Haredilerin zorunlu askerliğine dair yasayı geçirmediği sürece Netanyahu’yla koalisyona girmeyeceğini söylemişti. Lieberman’ın, bu sayede seküler kesimden de ciddi oy aldığı ifade ediliyor.



Öte yandan askerlik karşıtı ultra ortodoks Yahudi partilerin koalisyonda olmaması gerektiğini belirten Lieberman, bu partilerin siyasette “gereksiz yere fazla etkisi olduğunu” savunuyor. Ünlü siyasetçi, ilk sonuçların ardından yaptığı konuşmada, “Tek bir seçeneğimiz var. Benim partim, Likud ve Mavi ve Beyaz İttifakı’yla birlikte bir birlik hükümeti kurmalıyız. Ülke acil bir durumla karşı karşıya” dedi. Lieberman bu şekilde dindar partileri koalisyon dışında tutmayı hedefliyor. Ancak Mavi ve Beyaz İttifakı’nın Lİkud ile koalisyon için bir araya gelmesi oldukça zor görünüyor. Zira Netanyahu, seçim öncesinde sol görüşlü Mavi ve Beyaz İttifak aleyhinde sert söylemlerde bulunmuş ve asılsız ithamlarda bulunmuştu.



Seçimde oylarını artıran bir diğer kesim ise Araplar oldu. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi. Bu durumda Birleşik Liste’nin İsrail meclisi Knesset’teki üçüncü en güçlü parti konumuna yükselmiş olacak. Buna karşın Birleşik Liste’nin herhangi bir koalisyonda yer alması mümkün gözükmüyor. Sonuçlar Lieberman’ın önerdiği ulusal birlik hükümetini en ciddi seçenek olarak öne çıkarsa da koalisyonun kurulamaması ve ülkede üçüncü kez seçime gidilmesi de ciddi bir olasılık.



Kontrol noktasında öldürüldü

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs’le Ramallah arasındaki Kalendiye kontrol noktasında, askerlere bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından İsrail askerlerinin kontrol noktasını kapattığı ve Filistinli sağlık ekiplerinin vurulan kadına müdahale etmesine izin vermediği iddia edildi.







