İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 130,2 milyar lira oldu

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam fon varlığının, yüzde 93,60'ı tahvil, yüzde 6,40'ı mevduattan oluştu.

Mart 2002 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar 12 milyon 332 bin 808 kişi Fon'a başvuruda bulunurken, 7 milyon 455 bin 299 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 29 milyar 306,4 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 627 bin 828 kişi için ödeme miktarı 660,3 milyon TL oldu

-Kısa ve Yarım Çalışma

Eylül 2005 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar 305 bin 960 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 352,8 milyon TL ödeme yapıldı. Eylül ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 10.839 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 11,7 milyon TL oldu.

Nisan 2016 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar 24 bin 78 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 56,2 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte Eylül ayında 1.831 kişiye 1,9 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.

-Ücret Garanti Fonu

Şubat 2005 tarihinden 30 Eylül 2019 tarihine kadar 123 bin 439 kişi Ücret Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 367,1 milyon TL ödeme yapıldı. Eylül ayında Ücret Garanti Fonundan 1.551 kişiye toplam 6,3 milyon TL ödeme yapıldı.

Böylece işsizlik sigortası fonundan bugüne kadar toplam 7 milyon 908 bin 776 kişiye 36,7 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.