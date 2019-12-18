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    HaberlerEkonomi Haberleri â€˜Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir susuz kalmazâ€™
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    18.12.2019 - 07:50 | | Ã–NDER YILMAZ Ankara Â

    â€˜Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir susuz kalmazâ€™

    TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™i susuz bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ±, aÃ§Ä±kladÄ±.

    â€˜Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir susuz kalmazâ€™

    Pakdemirli, TBMMâ€™de bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ§esi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼rken Ã¶zetle ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

    GIDADA HÄ°LEYE CEZA: GÄ±dada taklit ve taÄŸÅŸiÅŸte her ÅŸey yasak, ancak cezalar yeterli gelmiyor. Taklit ve taÄŸÅŸiÅŸi yapanlar bu cezai mÃ¼eyyidelerde kanunun arkasÄ±ndan dolaÅŸÄ±yorlar. Buradaki mÃ¼eyyideleri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde ocak ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde artÄ±yor.

    MELENâ€™DE UFAK PROBLEM VAR: ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ÅŸehrin su problemi hep konuÅŸuluyor. Biz, inÅŸallah, ne Ankaraâ€™yÄ± ne Ä°zmirâ€™i ne de Ä°stanbulâ€™u susuz bÄ±rakmadÄ±k, bÄ±rakmayÄ±z ve bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Mesela Ankaraâ€™da Geredeâ€™yi, Gerede sistemini aÃ§tÄ±k ve 2045â€™e kadar Ankaraâ€™nÄ±n su problemini Ã§Ã¶zdÃ¼k. Biz Ä°stanbulâ€™u susuz da bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Melenâ€™de ufak bir teknik problem olduÄŸu doÄŸrudur, bunun da gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji Ofisi de bunu imzaladÄ± ve bu konuyla ilgili de gereÄŸini yapÄ±yor olacaÄŸÄ±z. HiÃ§ iÅŸ yapmazsan hata da yapmazsÄ±n. Binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir.

    BÄ°N DEKAR KENEVÄ°R: Bu sene bin dekar ekildi ve yerli tohum iÃ§in ekildi.

    ERGENEDEKÄ° TESÄ°SLERÄ°: Ergeneâ€™yle ilgili konuysa hÃ¢lÃ¢ tamamlanmamÄ±ÅŸ tesisler var. Belediyelerin Ã§oÄŸu bizde (AK Partiâ€™de) olmamakla beraber, belediyelerin arÄ±tma tesislerinin Ã§oÄŸunu biz yaptÄ±k, ama belediyelerin hÃ¢lÃ¢ kanalizasyonla ilgili problemleri var.Â 

    Polis memuru ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± evde ölü bulunduÄ°zmirâ€™in ÇiÄŸli ilçesinde polis memuru ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± evde silahla vurulmuÅŸ halde ölü bulundu.
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