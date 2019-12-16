İstanbul Avrupa'nın en hızlı büyüyen 'mega şehri' olacak

Uluslararası teknolojik gayrimenkul şirketi Blueground'ın Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, uluslararası kurumların gelecek projeksiyonlarında İstanbul’un potansiyelinin ortaya konulduğunu ifade ederken, Euromonitor International'ın mega şehirlerle ilgili raporunda da bu konunun üzerinde durulduğunu söyledi.

Korkmaz, 2030 yılına kadar İstanbul'un Avrupa'nın en hızlı büyüyen mega şehri olacağının altını çizerek, "2030'a kadar İstanbul'un nüfusunun yüzde 15-20 civarında artması beklenirken; GSYH artışının ise yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu da aslında İstanbul'un önümüzdeki 10 yıllık süreçte, altın dönemlerinden birini yaşayabileceğini gösteriyor. Gerekli çalışmalarla bu altın çağı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Dünyada şehirlerde yaşayan insan sayısının her geçen gün arttığını ifaden eden Korkmaz, toplam nüfusu 10 milyonu aşan şehirler için kullanılan "mega şehir" kavramının da gayrimenkul dünyasının odağına girdiğini bildirdi.

Korkmaz, bugün itibarıyla nüfusu 10 milyonun üzerinde dünyada 33 şehir bulunduğunu belirterek, bu "mega şehirler" arasındaki varlığını güçlendiren İstanbul'un Moskova ve Paris ile birlikte Avrupa'nın üç mega şehrinden biri olduğunu söyledi.

"İstanbul'un bu potansiyeli yabancıların dikkatini çekiyor"

Korkmaz, İstanbul'un bu potansiyelinin yabancıların dikkatini çektiğinin altını çizerek, şu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son aylarda, yabancı merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek için adım attıklarını görüyoruz. Tabi bu ilgi gayrimenkul sektörüne de ciddi biçimde yansıyor. Önümüzdeki dönemde, İstanbul'un modern şehirleşmesini destekleyecek adımlarla birlikte bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Bunun için dünya ekonomisine yön veren yeni trendlerin de yakından takip edilmesi kritik bir önem taşıyor."