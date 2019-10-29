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    HaberlerEkonomi‘İstanbul’ cesaretiyle dünyada büyüyecek
    29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İstanbul’ cesaretiyle dünyada büyüyecek

    Teknoloji odaklı emlak şirketi Blueground, dünyada aralarında İstanbul’un da olduğu 9 şehirde uzun dönemli kiralama hizmeti sunuyor.

    ‘İstanbul’ cesaretiyle dünyada büyüyecek

    Daha çok kurumsal şirketlerin ve yabancı firmaların mevcut şehirlerde çalışanlarının kullandığı sistem, yatırım amaçlı ev alıp kiracı arayan kişiler ya da inşaat firmaları ile anlaşıp evlerini kiralıyor. 

    Hedef İstanbul’da 1000 daire

    Türk ve Yunan kurucular tarafından 2013’te Atina’da faaliyete başlayan şirket, ardından ilk uluslararası yatırımı olan İstanbul’un verdiği güven ile yeni şehirleri hızla gündeme alarak büyüme hedeflerini de buna göre güncelledi.

    Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “İstanbul’daki büyümemiz, Blueground hikayesinin bir anlamda dönüm noktası oldu. Türkiye’den aldığımız güçle de dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmayı başardık” dedi. 

    İstanbul’da 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan Blueground, 6 yılda dünyanın 9 farklı şehrinde 2800 dairelik portföye ulaştı. İstanbul’da 400 daireleri bulunduğun belirten Korkmaz, “Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar İstanbul’da 1.000 daireye ulaşmak”dedi.

    ‘İstanbul’ cesaretiyle dünyada büyüyecek

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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