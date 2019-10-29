‘İstanbul’ cesaretiyle dünyada büyüyecek

Daha çok kurumsal şirketlerin ve yabancı firmaların mevcut şehirlerde çalışanlarının kullandığı sistem, yatırım amaçlı ev alıp kiracı arayan kişiler ya da inşaat firmaları ile anlaşıp evlerini kiralıyor.

Hedef İstanbul’da 1000 daire

Türk ve Yunan kurucular tarafından 2013’te Atina’da faaliyete başlayan şirket, ardından ilk uluslararası yatırımı olan İstanbul’un verdiği güven ile yeni şehirleri hızla gündeme alarak büyüme hedeflerini de buna göre güncelledi.

Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “İstanbul’daki büyümemiz, Blueground hikayesinin bir anlamda dönüm noktası oldu. Türkiye’den aldığımız güçle de dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmayı başardık” dedi.

İstanbul’da 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan Blueground, 6 yılda dünyanın 9 farklı şehrinde 2800 dairelik portföye ulaştı. İstanbul’da 400 daireleri bulunduğun belirten Korkmaz, “Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar İstanbul’da 1.000 daireye ulaşmak”dedi.