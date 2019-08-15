BİST96.996-2,42EURO 6,25-0,14USD5,59-0,31ALTIN272,93-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi
    15.08.2019 - 10:51| AA

    İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

    İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

    İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

    Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

     

    Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki dal arasına sıkışan adamın feci ölümü!

    İki dal arasına sıkışan adamın feci ölümü!

    İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek böyle bulundu

    İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek böyle bulundu

    Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?

    Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?

    LGS yatılılık başvuruları ne zaman?

    LGS yatılılık başvuruları ne zaman?

    Sıradaki Haber