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    HaberlerEkonomiİstanbul Havalimanı ‘dünya’ları taşıdı
    04.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul Havalimanı ‘dünya’ları taşıdı

    Resmi açılışının ardından geçen bir yılda 40 milyon 470 bin 45 kişinin seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, geliş - gidiş yapan yolcu açısından “megapol” olarak nitelendirilen Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.

    İstanbul Havalimanı ‘dünya’ları taşıdı

    AA’nın istatistiklerden derlediği bilgiye göre, 29 Ekim 2018’de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’nın ilk yılında, yolcu ve hava trafiği açısından yoğun bir dönem geride kaldı.

    Tarifeli seferlerin yapılmaya başlandığı 31 Ekim 2018’den itibaren kısmi uçuş operasyonlarının icra edildiği havalimanı, Atatürk Havalimanı’ndaki büyük taşınmanın 7 Nisan’da sona ermesiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

    Bir yıllık dönemde, iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 yolcu yeni havalimanından seyahat etti.

    Ağırladığı 40 milyon 470 bin 45 yolcuyla dünyanın havacılık merkezleri arasında yer alan havalimanının, bu dönemde geliş - gidiş yapan yolcu sayısı açısından, “megapol” olarak nitelendirilen büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktığı belirlendi.

    1 numara Tokyo

    Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre, dünyanın en kalabalık megakentleri sıralamasında yer alan Japonya’nın başkenti Tokyo’da 37 milyon, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 28 milyon, Çin’in Şanghay kentinde 25 milyon, Brezilya’nın Sao Paulo kenti ile Meksika’nın başkenti Meksiko’da 21 milyon, Mısır’ın başkenti Kahire’de 20 milyon kişi yaşıyor.

     

    İstanbul’da 70 kaçak göçmen yakalandıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 40’ı Pakistan, 30’u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile kaçakçılığı organize eden 6 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçısı 6 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, bir minibüse seyir halinde yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi.
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