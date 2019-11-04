İstanbul Havalimanı ‘dünya’ları taşıdı

AA’nın istatistiklerden derlediği bilgiye göre, 29 Ekim 2018’de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’nın ilk yılında, yolcu ve hava trafiği açısından yoğun bir dönem geride kaldı.

Tarifeli seferlerin yapılmaya başlandığı 31 Ekim 2018’den itibaren kısmi uçuş operasyonlarının icra edildiği havalimanı, Atatürk Havalimanı’ndaki büyük taşınmanın 7 Nisan’da sona ermesiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Bir yıllık dönemde, iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 yolcu yeni havalimanından seyahat etti.

Ağırladığı 40 milyon 470 bin 45 yolcuyla dünyanın havacılık merkezleri arasında yer alan havalimanının, bu dönemde geliş - gidiş yapan yolcu sayısı açısından, “megapol” olarak nitelendirilen büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktığı belirlendi.

1 numara Tokyo

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre, dünyanın en kalabalık megakentleri sıralamasında yer alan Japonya’nın başkenti Tokyo’da 37 milyon, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 28 milyon, Çin’in Şanghay kentinde 25 milyon, Brezilya’nın Sao Paulo kenti ile Meksika’nın başkenti Meksiko’da 21 milyon, Mısır’ın başkenti Kahire’de 20 milyon kişi yaşıyor.