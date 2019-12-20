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    20.12.2019 - 15:57 | | AA

    İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya

    İstanbul Havalimanı'ndaki otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatlar yolcularının hizmetine sunuldu.

    İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya

    İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık 2019-31 Mart 2020'da geçerli olacak kampanyadan abonelik işlemi yaptıran yolcular faydalanacak.

    Bu kapsamda 4 günlük abonelik 145 lira, 7 günlük abonelik 240 lira olarak güncellenirken, 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 liradan ücretlendirilecek.

    4 ve 7 günlük abonelik ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içinde, kırmızı ve yeşil otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine, otopark içinde otomatik ödeme noktalarına ya da giden yolcu katındaki danışma noktalarına otopark bileti ile gidilerek abonelik işlemi yaptırılması gerekiyor.

    Yıllık katlı otopark aboneliği için sarı otopark R katı abone merkezinde işlem yaptırılabiliyor.

     

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