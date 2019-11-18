İstanbul Havalimanı Uzakdoğu ile yakınlaştı

İGA’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları’nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore’den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı.

Ortak pazarlama faaliyeti

İstanbul Havalimanı, söz konusu anlaşmaların yanı sıra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı’yla da “kardeş havalimanı” anlaşmaları gerçekleştirdi.

Türkiye ile Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında havacılık özelinde bilgi köprüsünün kurulması amacıyla iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İstanbul Havalimanı ile söz konusu havalimanları arasında karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, personel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faaliyetleri konularında anlaşmalara varılırken, düzenlenen ortak toplantılarda ise müşteri deneyim hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda da iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı adına Asya kıtasına yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Havadan İpek Yolu

“İGA olarak Güney Kore ve Çin’e ziyaretler gerçekleştirerek verimli toplantılar eşliğinde önemli anlaşmalara imza attık. Bildiğiniz üzere Ankara, Pekin ve Seul ile İstanbul ise Şanghay ile kardeş şehirdir.

İstanbul Havalimanı adına gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Yaptığımız anlaşmalar ile bir anlamda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan noktalar arasında ‘hava’ yoluyla bağ kuruyoruz. Bu sayede küresel hub olan havalimanımız ile Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi birikimini uluslararası arenaya taşıyoruz.

Anlaşmalar için tekliflerin söz konusu havalimanlarından gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çin ve Güney Kore’den yolcular için nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi gördük, bunları hayata geçireceğiz.

Amacımız, Avrupa’ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağlamak. 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa’ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz.”