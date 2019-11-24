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    HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Havalimanı’na 5G teknolojisi
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul Havalimanı’na 5G teknolojisi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Havalimanı’nda üç operatörün ortaklığında 5G teknolojisini uygulamaya alacaklarını söyledi.

    İstanbul Havalimanı’na 5G teknolojisi

    Mobil uygulama fuarı Mobilefest bünyesinde düzenlenen “5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış” panelinde konuşan Sayan otomotiv, sağlık, eğitim gibi dikey sektörlerin 5G teknolojisi ile değişime uğrayacağını dile getirerek Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile gerçekleştirecekleri yeni bir projeyi duyurdu.

    Yeni fırsatlar

    Sayan, “4.5G’yi, bu üç operatörümüzün ortaklığında yeni havalimanında kullanıyoruz. Yeni çalışmamızın da buradan müjdesini vermek istiyorum. 5G deneyimini de İstanbul Havalimanı’nda hayata geçireceğiz. Üç operatör ile ortak hizmet vereceğiz” dedi.

    Panel sırasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye CEO’ları da 5G konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G teknolojisinin özellikle endüstriyel kullanıcı tarafından talep edildiğini belirtti.

    İstanbul Havalimanı’na 5G teknolojisi



    Hayatın her alanına girecek

    Ümit Önal “Yapay zekâ destekli robotlar, gelişmiş akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim, bulut tabanlı oyunlar gibi yeni nesil teknolojiler çok hızlı bir şekilde günlük hayatımıza girecek” dedi.

    Turkcell CEO’su Murat Erkan da, “5G’nin önümüzdeki 10 yılda dünya ekonomisine 4.3 trilyon dolarlık değer katmasını bekliyoruz” dedi. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise, “5G ile birlikte daha gelişmiş yöntemler hayatımıza girecek. 5G herkes için yeni fırsatlar sunacak. Her sektörde önemli gelişmeler yaşanacak” dedi.

      Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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