İstanbul Havalimanı’na 5G teknolojisi

Mobil uygulama fuarı Mobilefest bünyesinde düzenlenen “5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış” panelinde konuşan Sayan otomotiv, sağlık, eğitim gibi dikey sektörlerin 5G teknolojisi ile değişime uğrayacağını dile getirerek Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile gerçekleştirecekleri yeni bir projeyi duyurdu.



Yeni fırsatlar



Sayan, “4.5G’yi, bu üç operatörümüzün ortaklığında yeni havalimanında kullanıyoruz. Yeni çalışmamızın da buradan müjdesini vermek istiyorum. 5G deneyimini de İstanbul Havalimanı’nda hayata geçireceğiz. Üç operatör ile ortak hizmet vereceğiz” dedi.



Panel sırasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye CEO’ları da 5G konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G teknolojisinin özellikle endüstriyel kullanıcı tarafından talep edildiğini belirtti.









Hayatın her alanına girecek



Ümit Önal “Yapay zekâ destekli robotlar, gelişmiş akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim, bulut tabanlı oyunlar gibi yeni nesil teknolojiler çok hızlı bir şekilde günlük hayatımıza girecek” dedi.



Turkcell CEO’su Murat Erkan da, “5G’nin önümüzdeki 10 yılda dünya ekonomisine 4.3 trilyon dolarlık değer katmasını bekliyoruz” dedi. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise, “5G ile birlikte daha gelişmiş yöntemler hayatımıza girecek. 5G herkes için yeni fırsatlar sunacak. Her sektörde önemli gelişmeler yaşanacak” dedi.