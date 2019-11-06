İstanbul Havalimanı’na ‘yılın havalimanı’ ödülü

Açılışının birinci yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucularının ‘Airport of the Year’ seçilerek uluslararası otoritelerin de takdirini topladı.



‘Üst lige taşıdık’

Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı’nın kısa bir zamanda zoru başardığını kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, “Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat ettik” ifadelerini kullandı.



Devleri solladı



Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtladı.