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    HaberlerEkonomiİstanbul Havalimanı’nda 2 bin kitaplık kütüphane
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul Havalimanı’nda 2 bin kitaplık kütüphane

    İstanbul Havalimanı (İGA) Kütüphanesi; Nobel ödüllü eserler, çocuk, yabancı dil, edebiyat kitaplarının aralarında bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak.

    İstanbul Havalimanı’nda 2 bin kitaplık kütüphane

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’nde okurlar, 1350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek.

    Ödünç alabilecekler

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un 11 Ekim’de açılışını yapacağı kütüphane, yoğun yolcu trafiğinin olduğu iç hatlar bağlantı noktasında hizmet verecek.

    Yolcular, yurt içindeki uçuşlarında bu kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü’ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye’deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim edebilecek.
    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA iş birliğinde hizmet sunacak kütüphane, 06.30-23.30 saatlerinde açık olacak.

    Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısıİletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor." dedi.
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