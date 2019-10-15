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    HaberlerEkonomiİstanbul Havalimanı’nda 3 piste eş zamanlı iniş
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul Havalimanı’nda 3 piste eş zamanlı iniş

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirterek, “Dünyada ABD dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan ‘üç piste eş zamanlı iniş’ uygulamasının İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık” dedi.

    İstanbul Havalimanı’nda 3 piste eş zamanlı iniş

    Turhan, AA’ya, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yapıldığını söyledi.

    Milli imkanlarla

    Turhan İstanbul Havalimanı’nda yapımında sona yaklaşılan 3’üncü paralel pistin gelecek yaz hizmete verilmesinin planlandığını ifade etti.
    ‘Üçlü paralel pist operasyonu’nun ABD dışında dünyada başka uygulamasının olmadığına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildirdi.

    Turhan, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

    “Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş - kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden maksimum kapasiteyle etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmaları tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’müz personelince yapılmıştır.”

    Uygulamanın hava ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirten Turhan, “İstanbul hava sahasında önemli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecek uygulamanın çalışmaları, milli imkanlarla DHMİ Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor” dedi.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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