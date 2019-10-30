İstanbul Havalimanı’nda ‘95+1’İnci yaş kutlaması

İstanbul Havalimanı, “95 artı 1”inci yaş konseptine uygun olarak Türk bayraklarıyla ve süslemelerle donatıldı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yaşı ve İstanbul Havalimanı’nın 1. yaşı dolayısıyla havalimanı içerisinde bulunan “İstanbul” yazısı önünde de bir tören düzenlendi.

Töreni izleyenlere Türk bayrağı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın flamaları verildi.



En üst ligdeyiz



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, iki mutlululuğu bir arada yaşadıkları çok önemli bir ayda olduklarını söyledi.



Samsunlu, bir yandan demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğün teminatı olan Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, diğer yandan Türkiye’nin geleceğe açılan kapısı, büyük bir vizyonun ana parçalarından olan İstanbul Havalimanı’nın ilk yaşını kutlamanın da heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.









Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözlerini hatırlatan Samsunlu, şöyle devam etti:



“Biz de Atamıza yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli hubı olan İstanbul Havalimanı’nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzün yanında Cumhuriyetin 96. yılını kutluyoruz ve sloganımız 95 artı 1.

Bir yıl çok uzun süre olmasa da küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyada örnek bir havalimanı işletme modeli hayata geçirdik.



6 Nisan’daki ‘Büyük Göçten’ bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleşti. 7 ay için de 41 milyon yolcu havalimanımızı kullandı. 71 havayoluna hizmet verdik.”