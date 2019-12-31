Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda pankartla yolcu karÅŸÄ±lama sona erdi

ÅžanlÄ±, gazetecilere aÃ§Ä±klamasÄ±nda, turistlerin aktarÄ±lmasÄ± ve transferinde en Ã¶nemli misyonunun havalimanlarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda daha modern ve misafir odaklÄ± bir merkez inÅŸa etmeye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YolcularÄ±n terminal Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kargaÅŸayla karÅŸÄ±laÅŸmamalarÄ± iÃ§in "meeting lounge" bÃ¶lÃ¼mlerini hizmete aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden ÅžanlÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Buraya gelen kiÅŸi karÅŸÄ±dan kimi beklediÄŸini bilmiÅŸ olacak. Yolcu ismi belirttiÄŸinde misafiriyle buluÅŸup yoluna devam edecek. BÃ¶ylece mÃ¼ÅŸteri geldiÄŸinde 'Beni kim, nerede karÅŸÄ±layacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiÅŸ bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasÄ±nda 'meeting lounge' Ã¶nemli misyon eda edecek. Ãœlkemizde turizmin geliÅŸmesiyle hanutÃ§uluk adÄ±yla faaliyet gÃ¶steren, Ã§ok da ÅŸÄ±k olmayan davranÄ±ÅŸlarÄ± engelleme noktasÄ±nda bize gÃ¼Ã§ katmÄ±ÅŸ olacak."

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UygulamanÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 3 ay sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, deneme sÃ¼resiyle yolcularÄ±n alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžanlÄ±, TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi (TÃœRSAB) ile de gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼venlik Komisyonunda alÄ±nan karar gereÄŸince, 31 AralÄ±k'tan itibaren artÄ±k elinde pankart kaldÄ±rarak, misafir bekleme uygulamasÄ±nÄ± sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. KarÅŸÄ±layÄ±cÄ±lar 31 Mart'a kadar bir Ã¼cret Ã¶demeyecek. Ondan sonrasÄ±nda da ticaret amaÃ§lÄ± deÄŸil ama buradaki hizmetlerin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in bir katÄ±lÄ±m payÄ± Ã¶denmiÅŸ olacak. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda gelen kiÅŸi, kimi karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± biliyorsa, yani bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z annesi, babasÄ±nÄ±, arkadaÅŸÄ±nÄ±, yakÄ±nÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaksa onlar da ilerideki buluÅŸma noktalarÄ±nda ya da burada kenarda bekleyerek, karÅŸÄ±layabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasÄ±nda belli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z olacak. HavalimanÄ± iÃ§inde pankartla bir yolcu karÅŸÄ±lamayÄ± hanutÃ§uluk olarak addedeceÄŸiz. Bununla ilgili yapacaÄŸÄ±mÄ±z eylemleri ilgili kanunlar kapsamÄ±nda tedrici olarak arttÄ±rmÄ±ÅŸ bulunacaÄŸÄ±z."

ÅžanlÄ±, ticari amaÃ§lÄ± karÅŸÄ±lama yapmayan bir kiÅŸinin pankart gÃ¶sterme ihtiyacÄ± hissetmeyeceÄŸini, bunun Ã¼zerinden hanutÃ§uluk faaliyetine ise asla mÃ¼saade etmeyeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°stanbul HavalimanÄ± Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Deniz Engin de hanutÃ§uluÄŸa karÅŸÄ± etkin mÃ¼cadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, 2019'da 5 bin 600 kiÅŸiye hanutÃ§ulukla ilgili idari yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Engin, "AyrÄ±ca, 3 iÅŸ yerine kapama cezasÄ± getirdik. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da yabancÄ± uyruklu 82 kiÅŸiyi hanutÃ§uluktan iÅŸlem yaparak, Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim ettik. 2020'de de hanutÃ§ulukla mÃ¼cadelemiz devam edecek." dedi.

Ä°simleri ekranda gÃ¶rÃ¼lecek

Ä°GA HavalimanÄ±'ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, yeni dÃ¼zenleme gelen yolcu kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±racak.

YolcularÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak isteyen profesyoneller ile acenteler, Meeting Lounge alanÄ±na gelerek, karÅŸÄ±lamak istedikleri kiÅŸilerin adÄ±nÄ± gÃ¶revlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar Ã¼cretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla cÃ¼zi fiyat politikasÄ± uygulanacak.

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