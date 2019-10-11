İstanbul Havalimanı’nda uçaklara yakıt SOCAR’dan

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan İlter, ilave depolama tanklarının bir kısmının inşaatının bittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Aşağı yukarı 325 bin metreküp rafinerinin 1.6 milyon metreküplük bir depolama kapasitesi var. Hedefimiz bunu 2.5 milyona kadar çıkarmak. Bunun birinci etabı bitti, bu ay sonundan itibaren devreye almaya başlıyoruz.



İkinci etabı ham petrol depolama kapasitesini artıracak bir yatırımımız var. Orada da hedefimiz 2021 başlarında aşağı yukarı 2.5 milyonluk kapasiteye ulaşmak olacak.”



İlter, “Üretimin ne kadarı iç piyasaya verildi, ne kadarı ihraç” sorusu üzerine ise, “İç piyasaya verilen miktarı kademeli artırıyoruz. Jet yakıtının hemen hemen yüzde 90’na yakın kısmını iç piyasaya veriyoruz. İstanbul Havalimanı’nın önemli bir kısmını, yaklaşık 700 bin tonluk kısmını Star Rafineri’den temin edeceğiz” diye konuştu.



100 çeşit petrol



Rafineriye çeşitli ülkelerden ham petrol getirdiklerini söyleyen İlter, şöyle devam etti:

“STAR Rafineri’nin konfigürasyonu, düşük değerlikli petrolleri yüksek verimle değiştirebilecek kabiliyette. Bu yüzden, pahalı ve kaliteli petrol yerine ucuz petrol işlemek bizim ekonomik modellerimiz için daha iyi. Ekonomik modellerimizde çalışabileceğimiz 100 çeşit petrol var. Performans çalışmaları sırasında ağırlıklı Rusya’dan getirdik ama yaklaşık iki aydır Ortadoğu ve Afrika olmak üzere çeşitli ülkelerden petrol getiriyoruz. İran’dan petrol almıyoruz.”



Petrokimyada yerli üretim



STAR Rafineri’nin yeni petrokimya yatırımı için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını aktaran İlter, şöyle konuştu:



“Temel mühendislik çalışmaları devam ediyor. Bu proje için 1.8 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Nihai ürünümüz orada saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) dediğimiz temel plastiklerin başlangıç maddesi. Türkiye ciddi PTA ithalatı yapıyor. Türkiye’de sadece Petkim PTA üretiyor ama yeterli değil. Bu yeni yatırımla artık Türkiye’nin PTA ihtiyacının tamamını karşılayacağız. Burada, cari açığın kapanmasına ciddi miktarda katkı hedefliyoruz. Petkim, Türkiye’nin petrokimya ürün ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Yeni yatırımla bu seviye yüzde 40’lara gelecek. Böylece, petrokimya ithalatını azaltacağız.”



İlter SOCAR’ın Türkiye ekonomisine güvendiğini anlattı.