İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, güvenlik kontrolünün ardından terminale geçti. İç ve dış hatlardaki kontuvarlarda bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, giriş kapıları ile pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.

Havalimanında yeni yılı simgeleyen bazı aksesuarlarının yer aldığı bölümlere de ilgi gösteren yolcular, "2020" yazılı platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.