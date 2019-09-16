İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koştu

AA’nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda bu yılın ocak-ağustos döneminde iç hatta 4 milyon 227 bin 132 dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.

Nisan ayında ticari seferlere kapatılan söz konusu havalimanında, aynı dönemde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti.

Yolcu yoğunluğun giderek arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın 8 aylık döneminde 23 milyon 500 bin 535 yolcu kullandı. İç hatta 14 milyon 358 bin 702, dış hatta 9 milyon 141 yolcu bu havalimanından Türkiye’ye geliş gidiş yaptı.

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’nda, yaz mevsimini de içine alan 8 aylık dönemde misafir edilen yolcu ve icra edilen seferler açısından yoğunluk dikkati çekti.

İlk 8 aylık dönem

Bu dönemde iç hatta 7 milyon 172 bin 324, dış hatta 21 milyon 702 bin 966 olmak üzere toplam 28 milyon 875 bin 290 yolcu ağırlandı.

Böylece ocak-ağustos döneminde İstanbul’daki tüm havalimanlarından iç hatta 25 milyon 758 bin 158, dış hatta 42 milyon 690 bin 201 olmak üzere toplam 68 milyon 448 bin 359 yolcu hizmet aldı.