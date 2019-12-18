18.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
İstanbul için turizmde güç birliği
Tatilbudur.com, Avrupa’nın en büyük bağımsız incoming acentesi ve otel sağlayıcısı MTS Globe ile birlikte çalışmak için anlaşma yaptı.
Yapılan anlaşmayla, İstanbul otelleri ile başlayıp tüm Anadolu”daki 1000 otel envanterini OTS Globe üzerinden dünyaya açmayı planlayan Tatilbudur.com, 200 bin turist ve 30 milyon euro hacimle Türk turizmine katma değer yaratmayı hedefliyor.
Tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş, Türk turizminin dinamik yüzünü, MTS Globe ile beraber global platforma taşıyacaklarını söyledi.