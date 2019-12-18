İstanbul için turizmde güç birliği

Yapılan anlaşmayla, İstanbul otelleri ile başlayıp tüm Anadolu”daki 1000 otel envanterini OTS Globe üzerinden dünyaya açmayı planlayan Tatilbudur.com, 200 bin turist ve 30 milyon euro hacimle Türk turizmine katma değer yaratmayı hedefliyor.

Tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş, Türk turizminin dinamik yüzünü, MTS Globe ile beraber global platforma taşıyacaklarını söyledi.