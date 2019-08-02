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    HaberlerEkonomiİstanbul-İzmir yolunda bir etap daha açılıyor
    02.08.2019 - 08:56

    İstanbul-İzmir yolunda bir etap daha açılıyor

    İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate düşürecek İstanbul - İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos’ta hizmete açılacak.

    İstanbul-İzmir yolunda bir etap daha açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 2016’da hizmete alındığını, köprünün İstanbul - İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1.5 saat kısalttığını hatırlattı. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos’ta ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle hizmete açılacağını söyledi.

    Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi. Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını, 2.5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını kaydetti.

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