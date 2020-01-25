İstanbul, Jet2’nin radarında

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve beraberindeki heyet, İspanya’da düzenlenen turizm fuarı FITUR’da, Jet2.com ve Jet2holidays Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley ile bir araya geldi. TÜROB Yönetim Kurulu Üyeleri Uygar Koçaş ve Mustafa Topaloğlu ile TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir’in de katıldığı toplantıda iş birliği olanakları, Jet2holidays’in talep ve önerileri değerlendirildi.



Toplantıda, Thomas Cook’tan boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir’e iki kat artışla 850 bin kişilik uçak kapasitesi planlayan İngiliz şirketin Türkiye planları konuşuldu.



Toplantıda, İstanbul için kısa şehir turları (city break) ve tatil paketleri ile uçak seferleri düzenlemesi konusunda çalışma başlatılması kararlaştırıldı.