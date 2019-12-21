‘İstanbul’ küresel bir merkez oldu

Global Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro Alanis, “İstanbul’u çok önemsiyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki performansımız umut verici. İstanbul muazzam bir konuma sahip. İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu. Bu yüzden Türkiye’de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık” dedi.



Türkiye’deki faaliyetlerine 2017’nin aralık ayında Antalya Havalimanı’nda başlayan Global Exchange, nisan ayı itibarıyla tam kapasite hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunmaya başladı.



Faaliyet gösterdikleri diğer havalimanlarıyla karşılaştırıldığında, tek bir havalimanında en çok şubeye İstanbul Havalimanı bünyesindeki 41 adet şubesiyle sahip olduklarını aktaran Alanis, İstanbul Havalimanı’nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunu ifade ederek, bulunduğu bölgenin en önemli merkezi olduğunu bildirdi.



Otoparkta kampanya



İstanbul Havalimanı’ndaki otoparkta kampanya başladı. Kampanya, 17 Aralık 2019-31 Mart 2020 arasında geçerli olacak. 4 günlük abonelik 145 lira, 7 günlük abonelik 240 lira olarak güncellenirken, 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 lira olarak ücretlendirilecek.