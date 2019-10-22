İstanbul markası için büyük hamle

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Marka Konferansı’nın kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “20’nci yılımızda konferansımızda İstanbul markasını merkeze alıyor ve tüm dünyada İstanbul rüzgârı estirecek büyük bir sorumluluğa liderlik yapıyoruz” dedi. Şengör, şöyle konuştu:

“İstanbul’dan ilham alan; cesur, kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul’a çok benzeyen konferansımız, bu yıl İstanbul markası için bir sıçrama tahtası olmayı hedefliyor. Konferansın gücünü kullanarak İstanbul markasının geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte düşünmeye ve akıl üretmeye kararlıyız” diye konuştu.

Ünlü konuklar

Moderatörlüğünü marka dehası BJ Cunningham’ın yaptığı Marka Konferansı, bu yıl; İngiliz geleneğiyle çağdaş değerleri buluşturan dünyaca ünlü ikonik modacı Paul Smith, sanatın geleceğine şekil veren dünyadaki en önemli modern sanat müzesi Moma’nın efsane Direktörü Glenn D. Lowry, Doğu & Batı sentezi ve çatışması konusundaki değerli analizleriyle dikkat çeken yazar/müzik adamı Zülfü Livaneli, Osmanlı hanedan soyunun son üyelerinden yazar Kenize Mourad, Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Mehmet Gürs gibi ismleri ağırlayacak.