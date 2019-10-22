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    HaberlerEkonomiİstanbul markası için büyük hamle
    22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul markası için büyük hamle

    Yürekli Konferansları tarafından düzenlenen Marka Konferansı, Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, 18-19 Aralık’ta, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 20’nci yılını, Türkiye’nin en değerli markası ‘İstanbul’a adayan konferansta birçok ünlü konuşmacı yer alacak.

    İstanbul markası için büyük hamle

    Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Marka Konferansı’nın kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “20’nci yılımızda konferansımızda İstanbul markasını merkeze alıyor ve tüm dünyada İstanbul rüzgârı estirecek büyük bir sorumluluğa liderlik yapıyoruz” dedi. Şengör, şöyle konuştu:

    “İstanbul’dan ilham alan; cesur, kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul’a çok benzeyen konferansımız, bu yıl İstanbul markası için bir sıçrama tahtası olmayı hedefliyor. Konferansın gücünü kullanarak İstanbul markasının geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte düşünmeye ve akıl üretmeye kararlıyız” diye konuştu.

    İstanbul markası için büyük hamle

    Ünlü konuklar

    Moderatörlüğünü marka dehası BJ Cunningham’ın yaptığı Marka Konferansı, bu yıl; İngiliz geleneğiyle çağdaş değerleri buluşturan dünyaca ünlü ikonik modacı Paul Smith, sanatın geleceğine şekil veren dünyadaki en önemli modern sanat müzesi Moma’nın efsane Direktörü Glenn D. Lowry, Doğu & Batı sentezi ve çatışması konusundaki değerli analizleriyle dikkat çeken yazar/müzik adamı Zülfü Livaneli, Osmanlı hanedan soyunun son üyelerinden yazar Kenize Mourad, Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Mehmet Gürs gibi ismleri ağırlayacak.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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