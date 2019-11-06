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    HaberlerEkonomi Habeleriİstanbul merkezli küresel hamle
    06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul merkezli küresel hamle

    Yeni dönemde yurt dışı yatırım atağına hız veren Kalyon Holding, İstanbul Havalimanı ile edindiği tecrübeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya hazırlanıyor.

    İstanbul merkezli küresel hamle

    Holdingden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Holding, İstanbul merkezli küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor.

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, yeni dönemde yurt dışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini belirterek şunları söyledi:
    “Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş’te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa’daki fırsatları inceliyoruz. Amerika’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Türkiye’de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor.”

    Yüzde 15 büyüme

    Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle 2020’yi yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı
    hedeflediklerini belirtti.

    8 ayda 41 milyon yolcu


    İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, 7 Nisan 2019’daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcunun havalimanını kullandığını hatırlattı.

    Kalyoncu, böyle büyük bir havalimanında, hava yollarının verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için birçok yeniliğin planlandığını ve hayata geçirildiğini belirtirken, “2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek 3. pistle birlikte taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz” dedi.

    Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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