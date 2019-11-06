İstanbul merkezli küresel hamle

Holdingden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Holding, İstanbul merkezli küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, yeni dönemde yurt dışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş’te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa’daki fırsatları inceliyoruz. Amerika’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Türkiye’de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor.”



Yüzde 15 büyüme



Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle 2020’yi yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı

hedeflediklerini belirtti.



8 ayda 41 milyon yolcu



İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, 7 Nisan 2019’daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcunun havalimanını kullandığını hatırlattı.



Kalyoncu, böyle büyük bir havalimanında, hava yollarının verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için birçok yeniliğin planlandığını ve hayata geçirildiğini belirtirken, “2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek 3. pistle birlikte taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz” dedi.