İstanbul MICE sektörünü ağırlayacak

22-24 Ocak 2020’de İstanbul Kongre Merkezi’nde kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri 7’nci kez bir araya gelecek. Fuarla birlikte sektörün ticari hacminin de artırılması hedefleniyor. ACE of M.I.C.E. Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB Stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.



15 bin ziyaretçi



Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışından katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşecek. Üç gün sürecek olan fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor. 2020 yılı için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde daha kaliteli hosted buyer programıyla katılımcılar networklerini genişletecek.









Sonuç bildirgesi



Fuarın ilk günü, 41 ülkeden 1.500 MICE profesyoneli parti eşliğinde Klein’da bir araya gelecek. ‘AMEzing Parti’de hosted buyer’lar, katılımcı firmalar, konuşmacılar, uluslararası MICE dernek başkanları yer alacak. İstanbul’u liderliğe götürecek yol haritası için 24 Ocak’ta İstanbul MICE Zirvesi düzenlenecek. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirve beş ayrı oturumda gerçekleştirilecek.



ICVB koordinasyonunda gerçekleştirilecek ‘convention breu’ oturumunda ise Londra ve Barcelona convention breu direktörleri ve Amerikan Express global iş geliştirme direktörü konuşmacı olarak yer alacak. Konferans sonucunda yapılması gerekenler ile pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayınlanacak.



Production Talks düzenlenecek



22-23 Ocak’ta etkinlik kapsamında Vestel sponsorluğuyla ‘Production Talks’ düzenlenecek. Production Talks ile olimpiyatlardan Eurovision’a, dünyanın en büyük konserlerinden, Broadway müzikallerine ve unutulmayan kurumsal etkinliklere kadar farklı projelere imza atan, ses getirmiş büyük organizasyonların yaratıcıları bir araya gelecek. Düzenlenecek olan interaktif etkinliğin biletleri Biletix’te satılacak.