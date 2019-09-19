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    HaberlerEkonomiİstanbul, o listede 6 sıraya yükseldi
    19.09.2019 - 16:42 | | AA

    İstanbul, o listede 6 sıraya yükseldi

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde (GFCI) İstanbul'un pozisyonunun Eylül 2019'da 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi.

    İstanbul, o listede 6 sıraya yükseldi

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, Londra merkezli  Z/Yen Şirketler Grubu tarafından yılda 2 kez yayınlanan ve küresel finans  merkezleri sıralamasında temel olarak kabul edilen Küresel Finans Merkezleri  Endeksi (GFCI) Eylül 2019 sıralamasında İstanbul'un 6 sıra birden yükselerek  53’üncü sıraya çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, dünya genelinde dikkate alınan endekse göre İstanbul'un,  Mart 2019'da 59'uncu, Eylül 2018’de ise 68'inci sırada olduğu anımsatılarak, şu  ifadelere yer verildi:

    "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonu ile yürütülen  çalışmalar neticesinde, 2019 yılı içerisinde İstanbul, finans merkezleri arasında  15 basamak yukarıya taşınmış oldu. İstanbul Finans Merkezi’nin puanı Mart 2019  dönemine göre 21 puan artarak 641 puana yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi,  diğer uluslararası finans merkezleriyle yaptığı görüşmeleri, yurt içi ve yurt  dışında yaptığı çalışmaları ve 11-12 Haziran 2019 tarihinde geniş bir katılımla  düzenlenen İFM Çalıştayı ile birlikte ‘İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı’nı  oluşturmaktadır. Aynı zamanda Ümraniye’de devam eden inşaat süreci ile ilgili  olarak Türkiye Varlık Fonu ile birlikte çalışmaktadır. Bu çalışmaların  tamamlanması akabinde 2022 yılı başında açılacak İFM bölgesi ile İstanbul’un bu  endekste daha yukarı seviyelerde yer alacağı öngörülmektedir."

    "ASYA ÜLKELERİ YÜKSELİŞTE"

    Açıklamada, Nanjing ve Hangzhou’nun da eklenmesiyle 104 finans  merkezinin sıralandığı bu endekste ilk 5 sıranın değişmediği fakat bu sıralarda  yer alan finans merkezleri puanlarının düştüğüne işaret edilerek, "Asya  ülkelerinde bulunan finans merkezlerinin yükselişte olduğu görülen endekste,  Dubai 4 basamak atlayarak ilk 10’a girmiştir. Bir önceki endekste 'Brexit  süreciyle ilgili olarak da Paris, Lüksemburg, Frankfurt, Zürih ve Dublin’in  süreçten olumlu yönde etkilenebileceği' bilgisi geçerken en son yayınlanan  endekste Paris dışında Avrupa ülkelerinin düşüşte olduğu görülmektedir. Yine  önceki endekste ilk 10’da yer alan Zürih ve Frankfurt ise bu endekste 14. ve 15.  sıraya gerilemiştir." denildi.

    Raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya  Bölgesi'nde bulunan 14 finans merkezinin 12’sinin puanlarında artış olduğu, Nur  Sultan’ın (eski adıyla Astana) bölgede birinci, devamında ise İstanbul’un ikinci  sıraya yerleştiği ifadelerine yer verildiği belirtilen açıklamada, ayrıca bir  önceki endekse göre, endeks genelinde yüzde 2,5’lik bir puan azalmasının  görüldüğü bildirildi.

    "FİNANS OFİSİ’NİN KURULMASINDAN BU YANA 15 SIRA YÜKSELDİK"

    Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı  Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları kaydetti:

    "Finans Ofisi’nin kurulmasından bu yana yaptığımız çalışmalar ile  küresel finans merkezleri arasında 15 sıra birden yükseldik. Sayın  Cumhurbaşkanımızın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. Geniş kapsamlı  çalıştay ve toplantılarımız sonrasında, hazırlık çalışmaları devam eden ‘İstanbul  Finans Merkezi Eylem Planı’mızın uygulamaya geçmesiyle bu sıralamada İstanbul hak  ettiği yere ulaşacaktır.”

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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