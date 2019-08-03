İstanbul trafiğine ‘Martı’lı çözüm...

Martı’nın kurucusu Alper Öktem, düzenlediği basın toplantısında, “Elektrikli scooter’la ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla katedebilmek için etkili olduğunu görünce Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik” dedi.

Nasıl çalışıyor?

İşletme ve faaliyet için tüm yasal izinleri aldıklarını belirten Öktem, şunları söyledi:

“Martı’larımızın elektronik aksamı Türkiye’de üretiliyor, kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı. Martı’yla 10 dakikalık yolculuğun bedeli 10.5 TL. İlk kiralama fiyatı 3 TL. Dakika başına 75 kuruş işliyor. Yarım saatlik yürünecek mesafeyi 5 - 6 dakikaya indiriyor. Hızımızı da elektronik olarak 18 kilometre ile sınırladık.”

Martı, cep telefonuna yüklenen bir uygulama üzerinden çalışıyor. Kullanıcı, uygulamadan bulunduğu bölgede boşta olan Martı’ları görebiliyor. Seçtiği Martı’nın üzerindeki QR kodunu okutarak aracın kilidini açıyor. Yolculuk bitiminde de yine QR kodu cep telefonuna okutuluyor ve araç üzerindeki kilitle bir yere bağlanıyor