İstanbul turizmine ‘dijital’ hamle!

İş birliği anlaşması, İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver tarafından imzalandı.

Listeler oluşturacak

Avdagiç, buradaki konuşmasında, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.

TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Avdagiç, ayrıca bu sistem ile oluşacak verilerin paydaşlarla dönem dönem paylaşılacağını söyledi.

TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısının yüzde 158 artış gösterdiğini kaydetti.

Shiver, İstanbul konusundaki içerikleri en çok arayan ülkelerin İngiltere, ABD, Almanya, Rusya ve Fransa şeklinde sıralandığını ifade etti.