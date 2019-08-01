İstanbul turizmine ‘dijital’ hamle!
Her ay yarım milyar kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığı TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) yönetecek. Sayfa yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul üzerinden gerçekleştirilecek.
İş birliği anlaşması, İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver tarafından imzalandı.
Listeler oluşturacak
Avdagiç, buradaki konuşmasında, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.
TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Avdagiç, ayrıca bu sistem ile oluşacak verilerin paydaşlarla dönem dönem paylaşılacağını söyledi.
TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısının yüzde 158 artış gösterdiğini kaydetti.
Shiver, İstanbul konusundaki içerikleri en çok arayan ülkelerin İngiltere, ABD, Almanya, Rusya ve Fransa şeklinde sıralandığını ifade etti.