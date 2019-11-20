İstanbul turizmine Six Senses dopingi

Açılışını özel bir kampanyayla kutlayan Six Senses Kocataş Mansions, 31 Ocak 2020’ye kadar rezervasyon yapan misafirlerine tüm 2019 ve 2020 konaklamaları için özel bir konaklama teklifi sunuyor.

Yalılar Six Senses Hotels Resort Spas tarafından yenilenerek, misafirlerine kapılarını açtı. 45 adet misafir odası ve süitlerin bulunduğu üç katlı iki konağın içinde toplantı salonları, sağlık kulübü, restoranlar, Kahve Cafe ve butik bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

“Otelin sahip olduğu özel tekne ile tarihi yarımadaya yapılacak ziyaretlerden Six Senses lezzetleri eşliğinde gerçekleşecek özel Boğaz turlarına pek çok deneyim misafirleri bekliyor.

31 Ocak 2020 tarihine kadar rezervasyon yapan misafirler, yüzde 20 oranında tasarruf etme şansı yakalarken Junior Suite ve üstü kategorilerdeki konaklamalarının her gecesi için de otelde aldıkları hizmetlerde kullanılmak üzere 50 euro ek kredi kazanıyor olacak.”