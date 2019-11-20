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    HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul turizmine Six Senses dopingi
    20.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul turizmine Six Senses dopingi

    Six Senses Hotels Resorts SPA markası, Sarıyer’deki 19. yüzyıldan kalma Kocataş Yalısı ve Sait Paşa Yalısı’na yeniden hayat vererek İstanbul’da kapılarını açtı.

    İstanbul turizmine Six Senses dopingi

    Açılışını özel bir kampanyayla kutlayan Six Senses Kocataş Mansions, 31 Ocak 2020’ye kadar rezervasyon yapan misafirlerine tüm 2019 ve 2020 konaklamaları için özel bir konaklama teklifi sunuyor.

    Yalılar Six Senses Hotels Resort Spas tarafından yenilenerek, misafirlerine kapılarını açtı. 45 adet misafir odası ve süitlerin bulunduğu üç katlı iki konağın içinde toplantı salonları, sağlık kulübü, restoranlar, Kahve Cafe ve butik bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

    “Otelin sahip olduğu özel tekne ile tarihi yarımadaya yapılacak ziyaretlerden Six Senses lezzetleri eşliğinde gerçekleşecek özel Boğaz turlarına pek çok deneyim misafirleri bekliyor.

    31 Ocak 2020 tarihine kadar rezervasyon yapan misafirler, yüzde 20 oranında tasarruf etme şansı yakalarken Junior Suite ve üstü kategorilerdeki konaklamalarının her gecesi için de otelde aldıkları hizmetlerde kullanılmak üzere 50 euro ek kredi kazanıyor olacak.”

    Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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