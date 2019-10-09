İstanbul’a 5G Vadisi ‘Test Sahası’ geliyor

Kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin ve tüm çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan 5GTR Forum ile 5G ve ötesi yeni nesil mobil haberleşme sistemlerinde yerli ve milli, dünya pazarında yer alacak katma değeri yüksek ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Yerli ve milli ürün

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası seviyede kamu, sanayi ve akademinin iş birliğiyle ekosistemdeki paydaşların katılımıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

5GTR Forum’da bir araya gelen paydaşların en önemli çalışmalarından biri olan ‘Beyaz Kitap’ 5G’nin mevcut durumu, bu teknolojinin mimarisi için dikkate alınması gerekenler ve beklenen özelliklerin karşılanabilmesi konularında fikir verirken, 5G gereksinimlerini ele alabilecek potansiyel teknoloji yapı taşlarına bakış açısı oluşturuyor.

İstanbul’da ‘5G Vadisi İstanbul Geleceğin Teknolojileri Zirvesi’ etkinliğinde BTK önderliğinde Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile mobil işletmeciler, teknoloji firmaları ve dikey sektör temsilcileri katkı sağlayacak. Etkinlikle İstanbul’da yer alan üniversitelerin 5G ve ötesi konusundaki yetkinliklerinin artırılması, işletmeciler, teknoloji firmaları ve dikey sektör temsilcileriyle iş birliklerinin yolunun açılması hedefleniyor.