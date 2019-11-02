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    HaberlerEkonomiİstanbul'a en çok onlar geldi!
    02.11.2019 - 09:39 | | DHA

    İstanbul'a en çok onlar geldi!

    İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması da belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.

    İstanbul'a en çok onlar geldi!

    Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti. 

    ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ 

    Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.

    EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI

    İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. 

    ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI

    Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. 

    ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-EYLÜL)

    1.IRAK:545.905

    2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013

    3.KUVEYT: 279.081

    4.ÜRDÜN: 262.532

    5.CEZAYİR: 212.429

    6.LÜBNAN: 199.277

    7.LİBYA: 190.007

    8.FAS: 161.958

    9.SURİYE: 139.576

    10.MISIR: 125.360

    11.TUNUS: 121.170

    12.KATAR: 74.839

    13.UMMAN: 62.189

    14.BAHREYN: 54.923

    15.FİLİSTİN: 45.614

    16.YEMEN: 30.023

    17.B.A.E:24.820

    18.SUDAN:12.854

    İSTANBUL’A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)

    1.ALMANYA: 858.128

    2.IRAN: 687.550

    3.IRAK: 545.905

    4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318

    5.FRANSA: 387.763

    6.SUUDI ARABISTAN: 385.013

    7. INGILTERE: 367.096

    8. AMERIKA B.D.: 358.765

    9. ÇİN HALK CUM: 300.603

    10.KUVEYT: 279.081

    11.ÜRDÜN: 262.532

    12.UKRAYNA: 250.543

    13.HOLLANDA: 227.187

    14.ISRAIL: 222.831

    15.TÜRKMENISTAN: 216.322

    16.CEZAYIR: 212.429

    17.ITALYA: 212.368

    18.LÜBNAN: 199.277

    19.LIBYA: 190.007

    20.AZERBAYCAN: 186.262

    21.ÖZBEKISTAN: 174.228

    22.FAS: 161.958

    23.ISPANYA: 153.603

    24.KAZAKISTAN: 153.117

    25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230

    26.SURIYE: 139.576

    27.HINDISTAN: 133.992

    28.ISVEÇ:132.688

    29.MISIR: 125.360

    30.AVUSTURYA:122.527

    31.TUNUS: 121.170

    32.BELÇIKA: 105.914

    33.ROMANYA: 103.611

    34.ISVIÇRE: 100.885

    35.PAKISTAN: 91.814

    36.KANADA: 86.841

    37.ENDONEZYA: 83.249

    38.K.K.T.C: 82.031

    39.TAYVAN: 80.761

    40.YUNANISTAN: 77.466

    41.KIRGIZISTAN: 76.050

    42.KATAR: 74.839

    43.AVUSTRALYA: 68.699

    44.BULGARISTAN: 68.557

    45.JAPONYA: 68.336

    46.DANIMARKA: 67.692

    47.MALEZYA: 66.477

    48.BREZILYA: 65.483

    49.OMAN: 62.189

    50.BAHREYN: 54.923

    51.HAYMATLOS: 52.454

    52.ARJANTIN: 49.479

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