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    HaberlerEkonomiİstanbul'da perakende fiyatlar arttı
    01.08.2019 - 12:52| AA

    İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

    İstanbul'da, temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar ise yüzde 0,52 arttı.

    İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,94 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 23,06 yükseldi.

    İstanbul'da, temmuzda perakende fiyatlarda yüzde 0,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,52'lik yükseliş kaydedildi.

    Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,08, toptan fiyatlarda yüzde 18,84 artış yaşandı.

    Sektörel bazda değişim oranları

    Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 2,46, konutta yüzde 1,29, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,07, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,19 artış yaşandı. Bu dönemde perakende fiyatlar, giyimde yüzde 4,85 ve gıdada yüzde 0,36 azaldı.

    Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

    Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,55, kimyevi maddelerde yüzde 1,91, inşaat malzemelerinde yüzde 1,82, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,88, mensucatta yüzde 0,61 artarken, madenlerde yüzde 5,90 ve gıdada yüzde 0,44 azaldı.

     

     

    Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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