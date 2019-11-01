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    HaberlerEkonomiİstanbul'da perakende fiyatlar arttı
    01.11.2019 - 12:35 | | AA

    İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

    İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.

    İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,75 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,52 arttı.

    İstanbul'da, ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,78'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,50'lik artış kaydedildi.

    Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise söz konusu artış perakende fiyatlarda yüzde 11,28, toptan fiyatlarda yüzde 6,77 düzeyinde gerçekleşti.

    Sektörel bazda değişim oranları

    Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya göre giyimde yüzde 10,5, diğer harcamalarda yüzde 3,67, konutta yüzde 2,01, gıdada yüzde 1,39, ev eşyasında yüzde 0,81, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,09, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,07 artarken, kültür, eğitim ve eğlencede ise yüzde 2,93 azaldı.

    Aynı dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 7,58, mensucatta yüzde 3,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,90, madenlerde yüzde 1,40, inşaat malzemelerinde yüzde 0,37 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyatların gıda maddelerinde ise yüzde 0,08 azaldığı görüldü.

    DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
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