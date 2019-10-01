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    HaberlerEkonomiİstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı
    01.10.2019 - 12:46 | | AA

    İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı

    İstanbul'da, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 geriledi.

    İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,54 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 20,29 yükseldi.

    İstanbul'da, eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,11'lik artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,14'lük azalış kaydedildi.

    Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 13,13, toptan fiyatlarda yüzde 5,58 artış yaşandı.

    Sektörel bazda değişim oranları

    Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla ulaştırma ve haberleşmede yüzde 7,95, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 4,87, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,86, giyimde yüzde 1,53, konutta yüzde 0,64, gıdada yüzde 0,30 arttı, ev eşyası harcamalarında ise yüzde 0,08 azaldı.

    Diğer harcamalar grubunda ise perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre değişmedi.

    Aynı dönemde toptan fiyatlar ise inşaat malzemelerinde yüzde 2,97, madenlerde yüzde 1,09, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,02, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,81 arttı. Bu dönemde, toptan fiyatların kimyevi maddelerde yüzde 1,98 ve gıdada yüzde 1,34 azaldığı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi izlenmediği görüldü.

     

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