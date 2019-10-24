İstanbul’da sanayi check-up’ı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuk olarak katıldığı İSO Meclisi’nde konuşan Bahçıvan, İstanbul’daki sanayi firmalarının samimi ve sağlıklı bir check-up’ının yapılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Valiliği, odamız ve diğer ilgili kurumların katkısı ile bu envanterin çok kısa sürede oluşturulmasına yönelik çalışma başlayacak. Bu envanter hazırlanırken, depreme dayanıklılık testlerinin bir standarda oturtulması da büyük önem taşıyor. Sigorta müessesesinin bu konuda önemli bir otokontrol aracı olarak kullanılmasını da gerekli buluyoruz.”

Üretimin, tüketim ekonomisi ve inşaat rantına kurban edildiğini vurgulayan Bahçıvan, “Bunun en somut örneğini İstanbul’da yaşıyoruz. Birçok yerel belediye sanayinin değerini ve gücünü artırmak yerine konutun sayısını ve değerini artırarak büyük rant yarattı. İstanbul’da satılık 1 milyonu aşkın konut olması hepimizin ayıbı” dedi.



Ranta izin yok



İmamoğlu da İstanbul’un en öncelikli ve önemli konusunun ve sorununun deprem, kasımda bir Çalıştay düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi:



“Her sabah depremle ilgili karşınıza çıkacağız ve gündeminiz deprem olacak. 20 yıl deprem konusunda sessiz kalındı. Biz öyle yapmayacağız. Kentsel dönüşümün de kentsel ranta dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda 1 milyar doların üzerinde bir bütçe oluşturulmasını istedim ama bu rakamın da eksik olduğunu düşünüyorum.”



Yeşil, yaratıcı, adil, israf etmeyen bir İstanbul’u yaratacaklarını anlatan İmamoğlu, üreten bir için sanayici ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.