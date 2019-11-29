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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul’da suya zam reddedildi
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    29.11.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

    İstanbul’da suya zam reddedildi

    İstanbul’da 2020 için istenen su zammı oranları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti grubunun karşı oylarıyla reddedildi.

    İstanbul’da suya zam reddedildi

    İBB Meclisi’nde dün İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklif görüşüldü. Teklifte; Konut-1 Kademesi(0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4.80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) için 7.20 TL, Konut-3 Kademesi(21 metreküpten fazla) için de 10.80 TL olarak öngörülmüştü. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7.20 ve 12.60 TL olmasını teklif etti. Teklif, okunmasının ardından oy çokluğuyla reddedildi. 

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