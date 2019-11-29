İstanbul’da suya zam reddedildi

İBB Meclisi’nde dün İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklif görüşüldü. Teklifte; Konut-1 Kademesi(0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4.80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) için 7.20 TL, Konut-3 Kademesi(21 metreküpten fazla) için de 10.80 TL olarak öngörülmüştü. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7.20 ve 12.60 TL olmasını teklif etti. Teklif, okunmasının ardından oy çokluğuyla reddedildi.