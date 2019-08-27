Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantÄ±sÄ±nda; okul servisi, minibÃ¼s, taksi ve dolmuÅŸ Ã¼cretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. Ä°stanbul'da servis Ã¼cretlerine yÃ¼zde 13, minibÃ¼slere yÃ¼zde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

TAKSÄ°METRE AÃ‡ILIÅž 4 TL Ä°DÄ° 5 TL OLDU

TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, Ä°stanbul Taksiciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Aksu, "UlaÅŸÄ±m camiasÄ±nda en son iyileÅŸtirme 07.09.2017 tarihinde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. UlaÅŸÄ±m camiasÄ± olarak yaklaÅŸÄ±k 24 aydÄ±r zam beklentimiz var, tarife iyileÅŸtirme beklentimiz var. Maalesef biz istediÄŸimiz zammÄ± alamadÄ±k. O kadar sevinÃ§li deÄŸiliz. Ama bir iyileÅŸtirme oldu. Taksimetre Ã¼cretlerinde yÃ¼zde 25 oranÄ±nda iyileÅŸtirme oldu, zam yapÄ±ldÄ±. Taksimetre aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã¼cretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. Ä°ndi bindi Ã¼cretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe Ã¼cretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruÅŸ yazÄ±yordu, bundan sonra kilometre baÅŸÄ±na 3 lira 10 kuruÅŸ yazacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SERVÄ°SLERE YÃœZDE 13 ZAM

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Ä°stanbul Servis OdalarÄ± Ä°ÅŸletmecileri Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hamza Ã–ztÃ¼rk, Ä°stanbul'da okul servis Ã¼cretlerine ortalama yÃ¼zde 13 oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±. 0-1 kilometre arasÄ± 215 TL'den 243 TL'ye yÃ¼kseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kÄ±sÄ±m da 525 TL'den 580 TL'ye yÃ¼kseltildi. Bu servis Ã¼cretlerine ilave olarak da okul Ã¶ncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz iÃ§in de her Ã¶ÄŸrenci iÃ§in Ã¼Ã§te bir oranda hostes parasÄ± talep edilecek. Bizim uyarÄ±mÄ±z ÅŸu olacak, Ä°stanbul'da veliler aÃ§Ä±klanan bu Ã¼cretlerin dÄ±ÅŸÄ±nda ekstra bir Ã¼cret Ã¶demesinler. Ã–zel okul, devlet okul diye bir ayrÄ±m yok. Talep edenler hakkÄ±nda bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesine ÅŸikayet etsinler. Bunu yapanlar hakkÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸma ruhsatlarÄ±nÄ± 20 gÃ¼n baÅŸlayarak 1 yÄ±la kadar askÄ±ya alacaklarÄ±nÄ± bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

MÄ°NÄ°BÃœS ÃœCRETLERÄ° 2 TL'Ä°DÄ°, 2 BUÃ‡UK TL OLDU

Ä°stanbul MinibÃ¼sÃ§Ã¼ler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Bilge, MinibÃ¼s Ã¼zerine 26 aydÄ±r zam almayan bir toplumuz. Ã‡ok maÄŸdur olduÄŸumuzu ileterek bize verilen sÃ¶zler Ã§ok doyurucu olmasa da yÃ¼zde 20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantÄ±nÄ±n bitiÅŸi oldu. EsnafÄ±nda en azÄ±ndan bir nebze de olsa yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼. Bu bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r. Ä°ndi bindi 2 TL idi, 2 buÃ§uk TL oldu. Mesafelere gÃ¶re 2 buÃ§uk TL'lik yerler 3 TL oldu." dedi.

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