BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı
    ABONE OL
    25.01.2020 - 14:02 | | AA

    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında 17 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramada, tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber