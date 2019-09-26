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    HaberlerEkonomiİstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon euroluk kredi
    26.09.2019 - 13:32 | | AA

    İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon euroluk kredi

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Societe Generale’in, İstanbul’da metro hattının geliştirilmesi için toplam 175 milyon euroluk kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon euroluk kredi

    EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın, 20 milyon eurosu Societe General tarafından sağlanmak üzere, 97,5 milyon euroluk krediyi İstanbul’da yeni bir metro hattının inşası için onayladığı belirtildi.

    Açıklamada, buna ek olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın da projeye 77,5 milyon euroluk kredi sağlayacağı belirtildi.

    EBRD açıklamasında, yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda olacak yeni hattın Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hattına katkıda bulunacağını, yaklaşık 350 bin yolcu taşımasının planlandığı kaydedildi.

    Açıklamada, İstanbul’da yeni metro hattı projesinin toplam maliyetinin 410 milyon euro olduğu belirtildi.

    Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “EBRD’nin desteklediği ve Türkiye sunabileceklerine örnek teşkil eden bu anlaşmanın yapılmasından memnuniyet duyuyorum. Biz, bu anlaşmaya ticari bankaların çekilmesinin zor olduğu bir dönemde başladık. Bu bizim zor zamanlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

     

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