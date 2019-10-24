BİST100.5110,73EURO6,430,69USD5,780,76ALTIN278,391,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomiİstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
    24.10.2019 - 16:40 | | AA

    İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

    Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti. ve Tetaş Elektronik Ltd. Şti.'nin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden, bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, söz konusu 5 firma hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. 

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonet devrildiSancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkutan manzara: Derenin renk değiştirdi

    Korkutan manzara: Derenin renk değiştirdi

    7 adrese eş zamanlı operasyon! Yakalandılar

    7 adrese eş zamanlı operasyon! Yakalandılar

    Bisiklet gezisi feci sonla bitti!

    Bisiklet gezisi feci sonla bitti!

    Resulayn'da YPG'li teröristlerden saldırı! Anında karşılık verildi

    Resulayn'da YPG'li teröristlerden saldırı! Anında karşılık verildi

    Sıradaki Haber