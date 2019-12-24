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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbullu taksicilerden 17 bin yerli oto siparişi
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    24.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbullu taksicilerden 17 bin yerli oto siparişi

    Çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak olan yerli otomobile İstanbullu taksiciler talip oldu.

    İstanbullu taksicilerden 17 bin yerli oto siparişi

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp  Aksu, “Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz” dedi. Aksu, yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

    Yaklaşık 17 bin 395 taksi plakasının bulunduğu İstanbul’da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerinin altını çizen Aksu, “Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Nasıl ki yerli ve milli bir yazılım bilinciyle bugüne kadar hareket ettiysek, aynı bilinci değerli yolcularımızı taşıdığımız araçlarımız için de taşıyoruz” diye konuştu.

    ‘Filo yenilenebilir’

    Ekonomide söz sahibi olmanın temel yolunun da global markalara sahip olmaktan geçtiğini ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

    “ÖTV teşvikinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde, hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul’daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesi mümkün olabilecek. Yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz.”

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