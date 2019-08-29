İstavrit ve hamsi bereketli olacak

Doğal dengenin korunması, balıkların rahat göç edebilmesi, yumurtlaması ve en az bir kez yavru vermesi için uygulanan av yasağının 138 gün sonra son bulmasıyla, yaklaşık 20 bin balıkçı teknesi denize açılacak. 228 gün sürecek balık av sezonunun ilk günlerinde “Vira Bismillah” diyerek ağlarını salmak isteyen balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmek istiyor.

Geçtiğimiz av sezonunda hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların ağları biraz olsun Türk mutfağının en çok sevilen balığı palamutla dolmuştu. Endüstriyel balıkların miktarı ve çeşidindeki azalmadan dertli olan balıkçılar, ağustostan itibaren olta ve dalyan balıkçılarından aldıkları haberlerle sezona hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük balıkçı köyündeki Rumeli Feneri Balıkçı Kooperatifi üyeleri bu yıl palamut yerine hamsi ve istavritin çok olacağını söylüyor.

Palamut şüpheli

Yaz boyunca ve ağustos ayında oltalara ve küçük ağlara çok az sayıda palamut takıldığını söyleyen balıkçı Mustafa Yalçın, “İlk sinyaller bizi hamsi ve istavrit için hazırlık yapmamıza yönlendiriyor. Çünkü denizdeki arkadaşlarımız palamuttan iyi haberler vermedi. Palamut yoksa hamsi, istavrit bol olacaktır. Yine de doğanın şartları başka balıkları getirebilir. Ağlarımızın göz açıklığını bu balıklar için hazırlıyoruz. Tek tek kontrol ederek, yeni av sezonunda bereketli bir av çıkarmak istiyoruz” dedi. Balık ağlarındaki yırtıkları dikerek tamir eden İbrahim Erdik ise, “Av sezonunun bereketli geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hamsi ve istavrit için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” diye konuştu.

Fiyatlar düşer

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğini belirterek, geçen yıl istavrit fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bu yıl ise istavrit fiyatının daha düşük olmasını beklediklerini söyledi. Kartal, beklentinin kaliteli hamsi verimliliğinde yüksek, diğer türlerde ise düşük olduğunu kaydetti.