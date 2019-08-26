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    HaberlerEkonomiİşte döviz kurlarında son durum
    26.08.2019 - 08:24

    İşte döviz kurlarında son durum

    Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi. Parite şu sıralarda ise 5,80'nin üzerinde işlem görüyor.

    İşte döviz kurlarında son durum

    ABD Başkanı Trump'ın Çin'in misilleme adımına Çin'den ithalata tarifeleri 5'er puan daha yükselterek yanıt vermesinin uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi.

    Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi. Parite şu sıralarda ise 5,80'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. Euro/TL ise 7,1013'e kadar yükselişin ardından 6,4740'tan işlem görüyor. Cuma günü 6,4170 seviyesindeydi. ABD Doları/Çin Yuanı paritesi ise şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,71 artışla 7,1435 seviyesinden işlem görüyor.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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