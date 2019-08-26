İşte döviz kurlarında son durum

ABD Başkanı Trump'ın Çin'in misilleme adımına Çin'den ithalata tarifeleri 5'er puan daha yükselterek yanıt vermesinin uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi.

Dolar/TL gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987 seviyesine kadar yükseldi. Parite şu sıralarda ise 5,80'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. Euro/TL ise 7,1013'e kadar yükselişin ardından 6,4740'tan işlem görüyor. Cuma günü 6,4170 seviyesindeydi. ABD Doları/Çin Yuanı paritesi ise şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,71 artışla 7,1435 seviyesinden işlem görüyor.