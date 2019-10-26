İşte EYT için son formüller

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa yönelik çok sayıda formül tartışılıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için konuşulan formüller henüz yasama çalışmasına yansımazken, siyasilerin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) ise, konuyla ilgili rapor sundukları Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’ndan yanıt bekliyor.

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:

“Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi.

Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

Prof. Dr. Vedat Bilgin de EYT düzenlemesi için, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok” dedi.

Son açıklamalar ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam’daki son istişare kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Finlandiya ve Almanya modeli

Süreç içinde EYT için Finlandiya ve Almanya formülü de gündeme geldi. Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş veriliyor. EYT’liler ise, bu formüllere sıcak bakmıyor.

Kurula rapor sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin, EYT SYDD Başkan ve yöneticilerinden oluşan beş kişilik heyet ile görüşerek önerilerini dinledi. Dernek, Bilgin’e bir rapor sundu. Raporda, EYT yasasının çıkması halinde devlete oluşacak maliyet ve sorunun kapsamı hakkında bilgi verildi.

Raporda, sorununun çözümünün istihdama olumlu yansıyacağının altı çizildi. Dernek yönetimi, kurul ile yeniden görüşmeyi planlıyor.

EYT SYDD Genel Sekreteri Serpil Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun da konuyla ilgili bir rapor hazırladığını, bunun için kendilerinden birkaç hafta süre istendiğini söyledi.

Şahin, olası bir EYT yasasının maliyeti konusunda, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun hazırlayacağını raporun, resmi bilgileri doğrudan yansıtması açısından önem taşıyacağını vurguladı.

Hangi teklifler konuşuluyor?

EYT sorunu ile ilgili TBMM’ye çeşitli yasa teklifleri sunuldu. Tekliflerde bazı formüller öne çıktı.

Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate alan formül, 2019 için, 1969 ve öncesinde doğan 3600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 ve öncesinde doğmuş ve yine 3600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsıyor.

Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacak.

Geçerlilik tarihi...

Bir diğer teklife göre ise, SGK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ - Kur ve Emekli Sandığı için ise, kadınlarda 7200 günün erkeklerde ise 9 bin günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacak.

Konuşulan üçüncü yönteme göre de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5 bin günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

Bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl çalışma süresi açısından 8 Eylül 2024’e kadar geçerli olması gerekecek.

Erdoğan ne dedi?

Uzun süredir gündemde olan EYT sorunu, bu yıl ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a milletvekillerinin konuyu iletmesiyle gündeme geldi. Erdoğan, EYT’yi gündeme getiren milletvekillerine şu yanıtı verdi:

“Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir.”

Ancak daha sonra Erdoğan, konuyu gündeme getiren vekillere, “Siz hâlâ orada mısınız, o iş bitti” yanıtı verdi.

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