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    HaberlerEkonomi Haberleri‘İş’te güven imzası!
    07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İş’te güven imzası!

    Türkiye İş Bankası’na uluslararası bankalardan 545 milyon euro ve 215 milyon dolarlık sendikasyon kredisi geldi. Banka, 18 ülkeden 32 bankanın katılımıyla, 215 milyon ABD Doları ve 545 milyon Euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

    ‘İş’te güven imzası!

    5 Kasım 2019 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America Merrill Lynch koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

    Dış ticaretin finansmanı

    Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2.10, ABD Doları diliminde ise Libor + yüzde 2.25 oldu.  

    Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan aldığı çok sayıda talep ile bir önceki yıl sağlanan krediye göre katılımcı ülke ve banka sayısını artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. 

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